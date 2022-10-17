Эмил Райкович – о победе над МБА: «Несмотря на большую разницу в счете, это было настоящее сражение»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился впечатлениями от победы над (110:78) в рамках лиги ВТБ.

«Это был непростой матч. Несмотря на то, что разница в счете получилась большой, это было настоящее сражение, и я поздравляю с этим обе команды.

Считаю, что сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы набрать хорошую форму», – сказал Райкович.

ЦСКА поставил в Лигу ВТБ больше всего воспитанников: цифры

Контракты и платежные ведомости НБА