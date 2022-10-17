Эмил Райкович – о победе над МБА: «Несмотря на большую разницу в счете, это было настоящее сражение»
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился впечатлениями от победы над МБА (110:78) в рамках Единой лиги ВТБ.
«Это был непростой матч. Несмотря на то, что разница в счете получилась большой, это было настоящее сражение, и я поздравляю с этим обе команды.
Считаю, что сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы набрать хорошую форму», – сказал Райкович.
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