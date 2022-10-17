Эмил Райкович: «Даллас Мур останется до конца сезона»
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович сообщил, что американский разыгрывающий Даллас Мур останется в команде до конца сезона.
«Я доволен его игрой, и он останется», – сказал тренер журналистам после победного матча с МБА (110:78).
В сегодняшнем матче Мур набрал 14 очков (5 из 7 с игры), сделал 6 передач, 1 подбор и 2 перехвата за 18,5 минуты на площадке.
31 августа ЦСКА заключил с Муром контракт на полтора месяца с возможностью продления.
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