Единая лига ВТБ. «Автодор» в гостях у «Минска», ЦСКА примет МБА

В понедельник, 17 октября, пройдут два матча регулярного чемпионата лиги ВТБ-22/23.

Саратовский в гостях сыграет с белорусским . В столице пройдет дерби между ЦСКА и дебютантом турнира .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 4-0, ЦСКА – 3-0, МБА – 3-0, Зенит – 2-1, Самара – 2-2, Нижний Новгород – 2-2, Парма – 1-2, Автодор – 1-2, Локомотив-Кубань – 1-2, Астана – 1-3, Енисей – 0-3, Минск – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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