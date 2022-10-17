Единая лига ВТБ. «Автодор» в гостях у «Минска», ЦСКА примет МБА
В понедельник, 17 октября, пройдут два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.
Саратовский «Автодор» в гостях сыграет с белорусским «Минском». В столице пройдет дерби между ЦСКА и дебютантом турнира МБА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 октября, 19.00, «Falcon Club»
- Дата проведения
- 17 октября, 20.00, «Мегаспорт»
Положение команд: УНИКС – 4-0, ЦСКА – 3-0, МБА – 3-0, Зенит – 2-1, Самара – 2-2, Нижний Новгород – 2-2, Парма – 1-2, Автодор – 1-2, Локомотив-Кубань – 1-2, Астана – 1-3, Енисей – 0-3, Минск – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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