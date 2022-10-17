Андрей Ватутин вручил Василию Карасеву памятную награду

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин перед началом матча Лиги ВТБ против МБА вручил главному тренеру соперника и бывшему игроку армейцев Василию Карасеву памятную награду.

Карасев провел за ЦСКА пять сезонов (1993-1996, 1998-2000) и помог московскому клубу стать пятикратным чемпионом России и бронзовым призером Евролиги.

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Фото: Telegram-канал Единой лиги ВТБ.

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