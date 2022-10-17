Игорь Кочарян – о матче МБА против ЦСКА: «Для нашей молодой команды требуется время, чтобы адаптироваться к такой плотности игры»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян назвал матч против ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ «историческим событием» и отметил, что МБА потребуется время, чтобы бороться на равных с командами топ-уровня.

«Большая честь сыграть с ЦСКА. Наш клуб долго шел к этому. Это историческое событие.

Соперник ЦСКА – это топ-уровень. Против них нужно держать концентрацию все 40 минут. Они не прощают ошибок. Мастерство высочайшее – сразу наказывают.

Для нашей молодой команды требуется время, чтобы адаптироваться к такой плотности игры, к такой защите. Чем больше таких плотных и агрессивных матчей проведем, тем быстрее выйдем на этот уровень», – сказал функционер во время прямой трансляции матча ЦСКА – МБА на телеканале «Старт».

ЦСКА дома переиграл МБА со счетом 110:78.

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!

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