Василий Карасев: «Матч с ЦСКА станет экзаменом для МБА, я очень жду его»
Главный тренер МБА Василий Карасев оценил расклад сил перед матчем Единой лиги ВТБ против ЦСКА.
«Наверное, мало кто ожидал, что к игре ЦСКА мы подойдем в статусе одного из лидеров турнира, одержав три победы подряд, но ребята полностью заслужили такой результат. Да, такой старт добавляет ответственности, но мы понимаем, что должны делать и куда двигаться.
Матч с ЦСКА станет настоящим экзаменом для нашей команды, я очень жду его. Именно в таких играх можно понять, на что ты способен», – заявил Карасев.
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