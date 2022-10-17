Андрей Лопатин: «Успех МБА на старте сезон объясняю хорошей «химией» в команде»

Форвард МБА Андрей Лопатин высказался на тему успешного старта команды в новом сезоне Лиги ВТБ, а также поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.

– После трех туров МБА и ЦСКА делят первое место в турнирной таблице. С чем связываете успешный старт вашей команды?

– Хочется, чтобы это надолго сохранилось. А успех на старте я объясняю хорошей «химией» в команде. Все мы давно друг друга знаем. Так скажем, проходили одни спортшколы. Мы в принципе все одного возраста. Очень многое прошли вместе и в принципе понимаем, что от кого из нас ждать. Играем сплоченно, и тренер это видит. Все на позитиве. С таким настроем мы идем к победам.

– Но многие не ожидали таких результатов от дебютанта лиги.

– Возможно, так. Но внутри команды мы примерно это понимаем. Да, первое место у тебя, может быть, будет и не сразу, но все равно цель – первое место – есть, и мы к ней идем.

– Предстоящая встреча с ЦСКА очень принципиальна для вас? Наверное, присутствует какое‑то волнение?

– Ну, я буду настраиваться на эту игру, как и на остальные матчи. Возможно, минимальное волнение и есть, но я стараюсь минимизировать его.

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