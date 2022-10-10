Боб Майерс: «Сделаю все возможное, чтобы Дрэймонд Грин остался в «Уорриорз»

Генеральный менеджер «Уорриорз» признался, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с форвардом .

Грин на прошлой неделе во время тренировки набросился на Джордана Пула и на данный момент не участвует в деятельности команды.

«Я на это надеюсь, я в это верю. Сделаю все, чтобы сохранить Дрэймонда. Он очень важен для того, что, как мне кажется, является прошлым, настоящим и будущим этой команды.

Лучший игрок команды всегда несет самую большую нагрузку, находится на виду, отвечает на вопросы, следит за атмосферой в раздевалке. Стеф Карри наш лидер, он делает все это, но Дрэймонд так сильно помогает ему в этом, облегчая его задачу.

Стеф не просит его об этом, но Дрэймонд также является тем, кто может говорить от лица команды. В большинстве клубов эту роль исполняет один человек. Но у Дрэймонда аналогичный статус, по крайней мере в публичном поле, да и не только, это самый звучный голос в раздевалке, и Стеф не против. У него не возникает ощущения, что его отодвигают в сторону и не дают говорить», – заявил Майерс.

20 легендарных драк между одноклубниками в баскетболе

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег