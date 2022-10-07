Стычка с Дрэймондом Грином не повлияла на переговоры о продлении контракта Джордана Пула

Недавняя стычка между и на тренировке не повлияла на переговоры о продлении контракта защитника «Голден Стэйт», сообщает журналист The Athletic Энтони Слэйтер.

«Нет причин для этого. Если «Уорриорз» сделают достаточно выгодное долгосрочное предложение, которое понравится Пулу, все указывает на то, что он будет готов подписать его и связать себя с «Уорриорз», – пишет Слэйтер.

В четверг генеральный менеджер «Голден Стэйт» заявил, что поддерживает связь с представителями Пула.

«Этот инцидент не меняет нашего отношения к нему», — сказал Майерс.

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег