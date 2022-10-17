Ивица Зубац: «Кавай очень хорош. Он снова такой, каким был до травмы»

Центровой рассказал о том, что звездному форварду Каваю Ленарду удалось набрать отличную форму после перенесенного разрыва крестообразной связки.

«Кавай очень хорош. Он снова такой, каким был до травмы. Он здоров, он набрался сил и очень быстр. Он эффективно работает на привычных для себя позициях. Он работяга. Он выглядит так, как должен выглядеть Кавай.

Ленард справился с травмой в своем стиле. Он продолжал работать, оставался в команде, был вместе с ребятами, подсказывал со скамейки, общался с тренерами. Делился мнением по поводу того, что можно улучшить. Он сильно помог нам, даже когда не играл. Ожидаю, что сейчас он поможет нам гораздо сильнее», – заявил Зубац.

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