Игорь Знаменский: «Если Ленард и Джордж зайдут в плей-офф здоровыми, «Клипперс» будут минимум в финале Запада»

Теги Денвер Клипперс Лейкерс Бруклин НБА Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Ведущий «Взял Мяч» Игорь Знаменский поделился мнением о перспективах «Клипперс» в новом сезоне.

«Есть важный момент, который отличает «Клипперс» от «Бруклина», «Денвера» или «Лейкерс». Даже если их звезды будут здоровы, мы все еще не понимаем, как далеко они зайдут в плей-офф и как эти команды сыграются.

Но мы точно знаем, если Кавай Ленард и Пол Джордж пройдут регулярку и зайдут в плей-офф относительно здоровыми – это минимум топ-2 команда Запада», – рассказал Знаменский в эфире «Взял Мяч Live».

«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?

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