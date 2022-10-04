Игорь Знаменский: «Если Ленард и Джордж зайдут в плей-офф здоровыми, «Клипперс» будут минимум в финале Запада»

Ведущий «Взял Мяч» Игорь Знаменский поделился мнением о перспективах «Клипперс» в новом сезоне.

«Есть важный момент, который отличает «Клипперс» от , или . Даже если их звезды будут здоровы, мы все еще не понимаем, как далеко они зайдут в плей-офф и как эти команды сыграются.

Но мы точно знаем, если и пройдут регулярку и зайдут в плей-офф относительно здоровыми – это минимум топ-2 команда Запада», – рассказал Знаменский в эфире «Взял Мяч Live».

«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?