Пол Джордж: «Я второй человек в команде после Кавая. У меня нет с этим проблем»

Звездный форвард «Клипперс» заявил, что уступает одноклубнику Каваю Ленарду звание ведущего игрока команды.

«Я второй человек в команде после Кавая. Кавай – номер один. Говорю об этом публично. У меня нет с этим проблем... Важнее всего интересы команды, а не личное эго. Моя задача – делать всех лучше.

Да, я изучал то, как были устроены успешные команды прошлого, лидерами которых выступали крупные игроки периметра. Чтобы максимально реализовать потенциал этих «Клипперс», мы должны использовать в первую очередь Кавая, доверяя ему мяч, а потом уже иду я.

Мне нравится роль игрока, который делает товарищей по команде лучше», – заявил Джордж.

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