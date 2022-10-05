Стивен Эй Смит: «Клипперс» – главная угроза для «Голден Стэйт»
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит высоко оценил перспективы «Клипперс» в предстоящем сезоне.
«У них есть здоровые Кавай Ленард и Пол Джордж. Джон Уолл не играл долгое время и теперь вернется отдохнувшим. Добавьте к этому одного из лучших тренеров на планете Тайрона Лю.
Да, у них действительно сильная команда. «Клипперс» нельзя игнорировать, они являются угрозой номер один для «Голден Стэйт». И мне все равно, что вы на это скажете», – заявил Смит.
«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?
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