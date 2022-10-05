Стивен Эй Смит: «Клипперс» – главная угроза для «Голден Стэйт»

Теги Тайрон Лю Голден Стэйт Клипперс НБА Джон Уолл Пол Джордж Кавай Ленард Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит высоко оценил перспективы «Клипперс» в предстоящем сезоне.

«У них есть здоровые Кавай Ленард и Пол Джордж. Джон Уолл не играл долгое время и теперь вернется отдохнувшим. Добавьте к этому одного из лучших тренеров на планете Тайрона Лю.

Да, у них действительно сильная команда. «Клипперс» нельзя игнорировать, они являются угрозой номер один для «Голден Стэйт». И мне все равно, что вы на это скажете», – заявил Смит.

«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?

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