Генменеджеры НБА считают, что Яннис станет Лучшим оборонительным игроком в сезоне-22/23

Генеральные менеджеры клубов приняли участие в ежегодном опросе и выбрали главных претендентов на получение индивидуальных наград.

Наибольшие шансы на получение награды Лучшему оборонительному сезона-2022/23, по мнению функционеров, имеет лидер Яннис Адетокумбо.

Греческий баскетболист получил 48% голосов. Он опередил в данном рейтинге форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина (24%) и центрового «Миннесоты» Руди Гобера (10%).

Отдельные голоса генменеджеров НБА получили Бэм Адебайо ( ), Дрю Холидей («Милуоки»), Кавай Ленард («Клипперс»), Бен Симмонс ( ) и Эндрю Уиггинс ( ).

В прошлом сезоне Адетокумбо также считался фаворитом в борьбе за эту награду. За него было отдано 47% голосов.

Яннис тоже покидает Евробаскет. В баскетболе ФИБА он не потянул против Денниса Шредера