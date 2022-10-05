Генменеджеры НБА считают, что Яннис станет Лучшим оборонительным игроком в сезоне-22/23

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Генеральные менеджеры клубов НБА приняли участие в ежегодном опросе и выбрали главных претендентов на получение индивидуальных наград.

Наибольшие шансы на получение награды Лучшему оборонительному сезона-2022/23, по мнению функционеров, имеет лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо.

Греческий баскетболист получил 48% голосов. Он опередил в данном рейтинге форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина (24%) и центрового «Миннесоты» Руди Гобера (10%).

Отдельные голоса генменеджеров НБА получили Бэм Адебайо («Майами»), Дрю Холидей («Милуоки»), Кавай Ленард («Клипперс»), Бен Симмонс («Бруклин») и Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт»).

В прошлом сезоне Адетокумбо также считался фаворитом в борьбе за эту награду. За него было отдано 47% голосов.

Яннис тоже покидает Евробаскет. В баскетболе ФИБА он не потянул против Денниса Шредера

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