Стив Керр: «Джордан Пул будет получать больше игрового времени, если продолжит прогрессировать в защите»

Главный тренер назвал аспект игры, в котором должен прибавить защитник .

«Я продолжу говорить с Пулом о его защите, потому что хочу давать ему большое игровое время. Он заслужил свой контракт, заслужил все до последнего цента. Но я уже напоминал ему, в последнем плей-офф Пул играл примерно по 17-18 минут. Я же хочу давать ему 30, 32 минуты, но это возможно лишь в том случае, если он продолжит прогрессировать в защите как игрок», – заявил Керр.

«Уорриорз» и Пул в конце прошлой недели согласовали продление на 4 года и 140 миллионов долларов.

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