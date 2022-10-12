Стив Керр: «Карри был инициатором разговора между Грином и Пулом»

По словам главного тренера «Голден Стэйт» , лидер команды сыграл важную в том, чтобы и Джордан поговорили после инцидента на тренировке и наладили отношения.

«Игроки проделали большую работу не публично. Стеф трудился как сумасшедший, пытаясь найти лучший способ забыть о случившемся и двигаться дальше. Он был инициатором нескольких разговоров», – отметил Керр.

Также тренер полностью поддержал решение команды не отстранять Грина от матчей.

«Джордан и Дрэймонд встретились и отлично поговорили. Я думаю, это поможет нам двигаться дальше. Проанализировав все в течение этой недели, это кажется правильным решением», – сказал Керр.

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