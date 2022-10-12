Стив Керр: «Грин подорвал наше доверие»

Главный тренер «Голден Стэйт» прокомментировал инцидент между и на тренировке и решение клуба не отстранять Грина от участия в матчах.

«Это самый большой кризис, который у нас был с тех пор, как я стал главным тренером этой команды. Это очень серьезно. Мы не идеальны. Но мы будем полагаться на опыт, который у нас есть, и считаем, что это лучшее решение для нашей команды. Нам предстоит много работы. Всем нам.

Обойти это невозможно: наша культура пострадала из-за этого инцидента. Нам нужно работать, чтобы исправить это.

Грин подорвал наше доверие, но я даю ему право на презумпцию невиновности, потому что он это заслужил», – сказал Керр.

«Уорриорз» оштрафовали Грина, но не стали отстранять за инцидент во время тренировки в прошлую среду. Форвард набросился на Пула и ударил одноклубника кулаком в челюсть. Появившееся в сети видео инцидента вызвало большой резонанс и критику в адрес 4-кратного чемпиона НБА.

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