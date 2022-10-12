Дрэймонд Грин оштрафован и вернется в команду в четверг

Форвард «Голден Стэйт» вернется в команду в четверг. Об этом сообщил главный тренер «Уорриорз» после предсезонного матча с «Портлендом» (131:98).

По словам Керра, Грин был штрафован, но не отстранен. Ожидается, что он сыграет в пятницу в последнем предсезонном матче команды против «Денвера», а также во вторник в первом матче регулярного чемпионата против «Лейкерс».

Грин временно покинул команду после инцидента с во время тренировки в прошлую среду. Форвард набросился на Пула и ударил одноклубника кулаком в челюсть. Появившееся в сети видео инцидента вызвало большой резонанс и критику в адрес 4-кратного чемпиона НБА.

Грин извинился перед Пулом и командой перед тренировкой в четверг, после чего покинул тренировочный центр и отправился домой.

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