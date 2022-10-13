Стив Керр: «Кевон Луни – моральный компас «Уорриорз». Он очень помог нам в последнюю неделю»

Главный тренер «Голден Стэйт» заявил, что центровой оказывает влияние на атмосферу в раздевалке и помогает действующим чемпионам наладить ситуацию после драки и на тренировке.

«Лун – просто невероятный. Он очень мудрый. Кевон ведет себя тихо и спокойно, так что, если не обращать внимания, то можно и не понять, что он стал моральным компасом нашей команды. Замечательный человек. Особенный.

Он очень помог нам в последнюю неделю, сыграл ключевую роль в том, чтобы все наладилось. Я всегда могу на него положиться, в любой момент. Он особенный», – заявил Керр.

Контракты и платежные ведомости НБА

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег