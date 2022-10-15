Шакил О’Нил – о критике болельщиками Дрэймонда: «Вы не знаете, что такое спорт высоких достижений. Заткнитесь и болейте»

Теги Голден Стэйт Шакил О′Нил НБА болельщики Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Член Зала славы Шакил О’Нил считает, что спортивные болельщики не должны критиковать форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина, который устроил драку на тренировке с одноклубником Джорданом Пулом.

«Что вы лезете к Дрэймонду? Занимайтесь своими делами! Баскетбол – хорошая игра, мы должны ладить между собой, ну да, но вы не знаете, что такое спорт высоких достижений, вы понятия не имеете, о чем говорите. Просто заткнитесь и болейте.

После победы в чемпионате люди меняются... Джордан Пул определенно сыграл важную роль в их недавней победе. Много раз бывало такое, что кто-то пытался пересмотреть иерархию в команде. На вершине пирамиды в этой команде три человека: Дрэймонд, Клэй и Стеф», – заявил Шак.

Контракты и платежные ведомости НБА

20 легендарных драк между одноклубниками в баскетболе

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные