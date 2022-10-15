Шакил О’Нил – о критике болельщиками Дрэймонда: «Вы не знаете, что такое спорт высоких достижений. Заткнитесь и болейте»
Член Зала славы Шакил О’Нил считает, что спортивные болельщики не должны критиковать форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина, который устроил драку на тренировке с одноклубником Джорданом Пулом.
«Что вы лезете к Дрэймонду? Занимайтесь своими делами! Баскетбол – хорошая игра, мы должны ладить между собой, ну да, но вы не знаете, что такое спорт высоких достижений, вы понятия не имеете, о чем говорите. Просто заткнитесь и болейте.
После победы в чемпионате люди меняются... Джордан Пул определенно сыграл важную роль в их недавней победе. Много раз бывало такое, что кто-то пытался пересмотреть иерархию в команде. На вершине пирамиды в этой команде три человека: Дрэймонд, Клэй и Стеф», – заявил Шак.
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