В Лос-Анджелесе появилась фреска Хуана Тоскано-Андерсона

На одном из зданий в Инглвуде, округ Лос-Анджелес, появился рисунок новобранца «Лейкерс» .

Баскетболист был изображен в майке с надписью , окутанный флагом Мексики. Слева представлены небоскребы Лос-Анджелеса, справа – древние постройки коренных жителей Америки.

Мать Тоскано-Андерсона является мексиканкой. Игрок выступал в чемпионате Мексики с 2015 по 2018 год, пока не начал играть в G-лиге за фарм-команду .

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