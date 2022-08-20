В Лос-Анджелесе появилась фреска Хуана Тоскано-Андерсона

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА фото G-лига Хуан Тоскано-Андерсон Искусство Баскетбол

На одном из зданий в Инглвуде, округ Лос-Анджелес, появился рисунок новобранца «Лейкерс» Хуана Тоскано-Андерсона.

Баскетболист был изображен в майке с надписью «Los Lakers», окутанный флагом Мексики. Слева представлены небоскребы Лос-Анджелеса, справа – древние постройки коренных жителей Америки.

Мать Тоскано-Андерсона является мексиканкой. Игрок выступал в чемпионате Мексики с 2015 по 2018 год, пока не начал играть в G-лиге за фарм-команду «Голден Стэйт».

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