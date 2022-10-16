91 игрок НБА из 504, выступавших в прошлом сезоне, официально является свободным агентом
91 игрок из 504, завершивших прошлый сезон в составе одной из команд НБА, на данный момент официально является свободным агентом, отмечает журналист Бобби Маркс.
Высока вероятность, что это число увеличится в течение следующих нескольких дней.
«Мемфис», «Оклахома», «Сан-Антонио» и «Юта» должны сократить свои составы в ближайшие 48 часов.
Среди не подписавших контракты игроков находятся такие звезды, как Кармело Энтони, Дуайт Ховард, Эрик Бледсоу, Хассан Уайтсайд и Рэджон Рондо.
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