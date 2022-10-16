91 игрок НБА из 504, выступавших в прошлом сезоне, официально является свободным агентом

91 игрок из 504, завершивших прошлый сезон в составе одной из команд НБА, на данный момент официально является свободным агентом, отмечает журналист Бобби Маркс.

Высока вероятность, что это число увеличится в течение следующих нескольких дней.

«Мемфис», «Оклахома», «Сан-Антонио» и «Юта» должны сократить свои составы в ближайшие 48 часов.

Среди не подписавших контракты игроков находятся такие звезды, как , , , и .

Как распределены зарплаты в командах НБА: «Даллас» и «Клипперс» тратят на «скамейку», «Лейкерс» и «Филадельфия» – на топ-3

Контракты и платежные ведомости НБА