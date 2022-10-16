«Оклахома» подпишет долгосрочный контракт с Айзейей Джо

«Оклахома» близка к подписанию долгосрочного контракта с атакующим защитником Айзейей Джо (23 года, 193 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Джо был выбран «Филадельфией» под 49-м номером драфта-2020 и провел за команду два сезона, набирая 3,7 очка и 1,0 подбора в среднем за матч.

23-летний защитник был отчислен из «Сиксерс» 13 октября.

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