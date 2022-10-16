Леброн Джеймс – о переводе Уэстбрука на скамейку: «Расс остается важной частью нашего клуба, несмотря ни на что»

Лидер «Лейкерс» прокомментировал перевод разыгрывающего на скамейку запасных в заключительном предсезонном матче.

«У меня нет мнения.

Я думаю, что нужно сделать все возможное, чтобы наша команда была хорошо оснащена, а парни чувствовали себя максимально комфортно. Я думаю, что мы рассматриваем такой вариант. Это не окончательное решение, но я точно не знаю.

Я стараюсь каждый день помогать парням добиваться успеха на площадке, независимо от того, с кем играю. И Расс остается важной частью нашего клуба, несмотря ни на что. Я имею в виду роль, которую он играет. Мы все должны быть готовы к любой роли», – сказал Леброн.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

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