«Финикс» расстался с Тимоте Луваву-Кабарро

«Санз» отказались от атакующего защитника Адониса Армса (24 года, 198 см), разыгрывающего Сэйбена Ли (23 года, 188 см) и легкого форварда (27 лет, 201 см).

Ни один из приглашенных в тренировочный лагерь не смог получить место в итоговом составе. В составе осталось 16 игроков, включая двух игроков с двусторонними контрактами.

Луваве-Кабарро в минувшем розыгрыше НБА отыграл в 54 встречах за «Атланту» со средними показателями 4,4 очка и 1,6 подбора.

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