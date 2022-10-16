«Финикс» расстался с Тимоте Луваву-Кабарро
«Санз» отказались от атакующего защитника Адониса Армса (24 года, 198 см), разыгрывающего Сэйбена Ли (23 года, 188 см) и легкого форварда Тимоте Луваву-Кабарро (27 лет, 201 см).
Ни один из приглашенных в тренировочный лагерь не смог получить место в итоговом составе. В составе «Финикса» осталось 16 игроков, включая двух игроков с двусторонними контрактами.
Луваве-Кабарро в минувшем розыгрыше НБА отыграл в 54 встречах за «Атланту» со средними показателями 4,4 очка и 1,6 подбора.
НБА вынудила еще одного владельца продать клуб. Единственное место, где миллиардерам указывают на их моральный облик
Комментарии