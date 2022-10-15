Деян Бодирога раскритиковал систему ФИБА с «окнами» на матчи сборных

Новый глава Евролиги Деян Бодирога заявил, что нынешний вариант европейских соревнований должен претерпеть изменения.

По мнению Бодироги, введенная система с «окнами» на матчи квалификации по ходу сезона не принесла желаемого результата.

«Моя задача – защищать интересы клубов Евролиги. Считаю, что должен состояться разговор с ФИБА о согласовании календаря и приведении его в гармоничный вид. Существует четыре континентальных соревнования, это слишком много для Европы. Это довольно запутанная история для баскетбольного болельщика.

Ноябрьские и февральские «окна» ФИБА не способствуют повышению качества игры, так как игроки НБА и Евролиги недоступны для своих национальных сборных», – заявил серб.

Бодирога считает, что нынешний календарь не позволяет баскетболу развиваться правильным образом.

«Евролига в нынешнем виде была основана более 20 лет назад. Пять лет назад ФИБА ввела систему с «окнами». Такой подход пока не дал результатов с точки зрения привлечения к соревнованиям лучших игроков. Цель – собрать вместе всех лучших спортсменов.

Баскетбольная система должна идти параллельно с футболом, там лучшие игроки выступают за свои национальные сборные. В баскетболе такого нет. Нынешний европейский календарь соревнований не позволяет должным образом развивать баскетбол. Где-то есть проблема», – прокомментировал ситуацию Бодирога.

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