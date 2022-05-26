Жорди Бертомеу покинет пост главы Евролиги

Многолетний руководитель Евролиги Жорди Бертомеу в ближайшее время покинет пост.

Как сообщает греческий сайт Gazzetta.gr, совет акционеров Евролиги подтвердил принятое ранее решение и официально проголосовал за назначение нового главы турнира. Бертомеу после 30 июня не будет занимать пост генерального директора, его уже известили об итогах голосования.

Отмечается, что испанские команды пытались изменить мнение других клубов, предлагая оставить Бертомеу в должности хотя бы еще на один сезон, но это предложение было отклонено.

Бертомеу при этом останется в роли консультанта Евролиги, по крайней мере, в течение первых нескольких месяцев после перехода к новому управленческому составу.

Ходят слухи, что известный сербский игрок и функционер Деян Бодирога является одним из главных кандидатов на замену Бертомеу.

Бертомеу стал генеральным директором Евролиги в 2000 году.

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