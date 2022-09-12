Деян Бодирога на этой неделе сменит Жорди Бертомеу на посту руководителя Евролиги (Mozzart Sport)

Знаменитый сербский баскетболист и функционер на этой неделе сменит в качестве руководителя Евролиги.

Как сообщает Mozzart Sport, Бертомеу покинет свой пост 14 сентября, тогда же будет официально утверждено назначение Бодироги на руководящую должность.

Временным генеральным директором Евролиги будет назначен Маршалл Гликман, который возьмет на себя экономическую составляющую. Бодирога сосредоточится на поднятии имиджа элитного европейского турнира и будет согласовывать с клубами будущее лиги.

Совет акционеров Евролиги ранее ратифицировал увольнение Бертомеу с поста генерального директора лиги. Голосование состоялось в ходе удаленного собрания.

Испанские и турецкие клубы выступили за то, чтобы сохранить Бертомеу во главе Евролиги. Однако большинство, шесть клубов, проголосовало за увольнение испанского управленца.

Бертомеу был главой с 2000 года.

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