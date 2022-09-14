Деян Бодирога: «Мы вступаем в новую эру Евролиги, продолжим расширять ее влияние»

Теги Turkish Airlines EuroLeague ФИБА Деян Бодирога Жорди Бертомеу Федерация баскетбола Сербии Баскетбол

Деян Бодирога прокомментировал свое назначение на пост президента Евролиги. Знаменитый сербский баскетболист сосредоточится на повышении качества и имиджа турнира.

Ранее Бодирога занимал пост вице-президента Федерации баскетбола Сербии (2011-2015), затем был президентом Комиссии по соревнованиям ФИБА-Европа.

Маршалл Гликман назначен исполняющим обязанности генерального директора Евролиги и возьмет на себя бизнес-составляющую. Основатель Евролиги Жорди Бертомеу ушел с поста президента после 22 лет во главе лиги.

«Мы вступаем в новую эру Евролиги. За последние 20 лет главный баскетбольный турнир Европы зарекомендовал себя важнешийм элементом мирового спорта. Я бы хотел поблагодарить Жорди Бертомеу и его команду за их дальновидность и усердную работу. Мы продолжим создавать и расширять сферы влияния Евролиги и Еврокубка», – заявил Бодирога.

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