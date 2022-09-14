Деян Бодирога: «Мы вступаем в новую эру Евролиги, продолжим расширять ее влияние»

прокомментировал свое назначение на пост президента Евролиги. Знаменитый сербский баскетболист сосредоточится на повышении качества и имиджа турнира.

Ранее Бодирога занимал пост вице-президента Федерации баскетбола Сербии (2011-2015), затем был президентом Комиссии по соревнованиям ФИБА-Европа.

Маршалл Гликман назначен исполняющим обязанности генерального директора Евролиги и возьмет на себя бизнес-составляющую. Основатель Евролиги Жорди Бертомеу ушел с поста президента после 22 лет во главе лиги.

«Мы вступаем в новую эру Евролиги. За последние 20 лет главный баскетбольный турнир Европы зарекомендовал себя важнешийм элементом мирового спорта. Я бы хотел поблагодарить и его команду за их дальновидность и усердную работу. Мы продолжим создавать и расширять сферы влияния Евролиги и Еврокубка», – заявил Бодирога.

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