ФИБА изменила расписание европейских «окон» в надежде на то, что игроки Евролиги выступят за сборные

изменила расписание европейских «окон» на отборочные матчи национальных команд в надежде на то, что игроки Евролиги смогут присоединиться к своим сборным.

Отборочные матчи чемпионата мира в ноябре будут проводиться только в пятницу (11 ноября) и понедельник (14 ноября) в качестве жеста доброй воли со стороны ФИБА. Международная федерация рассчитывает, что новый календарь позволит баскетболистам и тренерам Евролиги выступить за свои национальные сборные.

Долгие споры между ФИБА и Евролигой о расписании остаются нерешенными. Согласно источникам Eurohoops, на данном этапе по-прежнему не намерена вносить какие-либо изменения в свой календарь, несмотря на попытки международной федерации достичь компромисса.

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