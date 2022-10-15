Дрэймонд Грин и Джордан Пул исполнили приветственный ритуал перед первой игрой после драки
Игроки «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин и Джордан Пул исполнили традиционный приветственный ритуал перед предсезонным матчем с «Денвером» в пятницу.
Встреча с «Наггетс» стала первой, которую действующие чемпионы провели с Грином и Пулом в составе после их драки на тренировке.
Набросившийся на Пула 4-кратный чемпион НБА на время покинул расположение клуба, но в четверг воссоединился с товарищами по команде.
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