Дрэймонд Грин и Джордан Пул исполнили приветственный ритуал перед первой игрой после драки

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Игроки «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин и Джордан Пул исполнили традиционный приветственный ритуал перед предсезонным матчем с «Денвером» в пятницу.

Встреча с «Наггетс» стала первой, которую действующие чемпионы провели с Грином и Пулом в составе после их драки на тренировке.

Набросившийся на Пула 4-кратный чемпион НБА на время покинул расположение клуба, но в четверг воссоединился с товарищами по команде.

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