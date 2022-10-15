Дрэймонд Грин и Джордан Пул исполнили приветственный ритуал перед первой игрой после драки

Игроки «Голден Стэйт» и исполнили традиционный приветственный ритуал перед предсезонным матчем с «Денвером» в пятницу.

Встреча с «Наггетс» стала первой, которую действующие чемпионы провели с Грином и Пулом в составе после их драки на тренировке.

Набросившийся на Пула 4-кратный чемпион НБА на время покинул расположение клуба, но в четверг воссоединился с товарищами по команде.

Контракты и платежные ведомости НБА

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег