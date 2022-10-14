Инсайдер: «Пул посчитал, что в отстранении Дрэймонда нет необходимости»

По словам инсайдера ESPN Марка Джей Спирса, защитник «Голден Стэйт» не хотел, чтобы команда дисквалифицировала за инцидент, который произошел во время тренировки на прошлой неделе.

«Пару дней назад Пул и Дрэймонд поговорили в присутствии команды. Пул посчитал, что в отстранении Дрэймонда нет необходимости.

Перед игроками поставили вопрос, считают ли они, что Дрэймонд заслуживает дисквалификации. И как мне сказали, игрокам было неудобно наказывать одного из своих партнеров по команде», – рассказал Спирс.

«Уорриорз» оштрафовали Грина, но не стали отстранять от участия в матчах. Форвард набросился на Пула и ударил одноклубника кулаком в челюсть. Появившееся в сети видео инцидента вызвало большой резонанс и критику в адрес 4-кратного чемпиона НБА.

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