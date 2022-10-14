Дрэймонд Грин – о необходимости «вернуть доверие» одноклубников: «Не понимаю, что означает это слово»

Форвард «Уорриорз» после возвращения в расположение клуба усомнился в том, что ему необходимо вернуть доверие команды.

Центровой «Голден Стэйт» ранее сказал, что напавшему на ветерану калифорнийцев «предстоит потрудиться, чтобы вернуть наше доверие».

«Все говорят о том, что в команде должно быть доверие. Но я, признаться, не совсем понимаю, что еще за доверие? Речь идет о доверии в том смысле, что в команде думают, что вы способны сыграть правильном образом?

Я всегда стараюсь сыграть правильно – в силу своих способностей. Так о чем речь? Мы должны убедиться, что мы вместе, убедиться, что мы делаем все необходимое, чтобы выиграть чемпионат и готовы поддержать друг друга.

Когда я слышу слово «доверие», на ум приходит множество разных вещей, так что я не уверен, что это наиболее подходящее слово для описания того, что люди действительно пытаются сказать.

Звучит, конечно, красиво. У каждого есть представление о том, что это означает. Но что это означает в действительности?» – заявил Грин.

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