Дрэймонд Грин: «Если позволяете контрактной ситуации затянуться, стоит быть готовым к последствиям»

Форвард «Уорриорз» порассуждал о ситуации, когда руководство клуба не торопится продлевать контракт с игроком.

Грин в начале межсезонья выражал желание заранее договориться с клубом о продлении, но решил не торопить события.

«Уорриорз» также не спешат с продлением контракта . Грин и 23-летний защитник на прошлой неделе подрались на тренировке.

«Я не из тех, кто любит разглагольствовать о своем будущем, о том, что я собираюсь делать в следующем году, или о том, что собирается делать кто-то еще. Не влезаю в это. Мне не нравится, когда контрактная драма затягивается. Особенно, если это касается меня. Откровенно говоря, что другие люди делают со своими контрактами или же... если вы позволяете контрактной ситуации затянуться, то вам лучше быть чертовски уверенными, что вы готовы справиться со всеми последствиями этой отсрочки, которые она может оказать на команду.

И, честно говоря, не все так делают. Мы видели контрактную ситуацию Леброна Джеймса, видели контрактную ситуацию Стефа Карри – они разобрались с этим, не так ли? Разобрались так, как и должны были это сделать. Не могу сказать это за всех. Но если вы позволяете контрактной ситуации затянуться, вам лучше быть готовыми иметь дело с тем, к чему это приводит», – сказал Грин.

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