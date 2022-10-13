Лонни Уокер получил повреждение голеностопа в результате столкновения с Патриком Беверли

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Форвард «Лейкерс» Лонни Уокер получил повреждение левого голеностопного сустава в предсезонном матче с «Миннесотой».

Уокер травмировал сустав в результате столкновения с одноклубником Патриком Беверли, который случайно упал ему на ногу.

У Уокера растяжение связок, он досрочно покинул площадку в середине третьей четверти, набрав 12 очков и 3 подбора за 19 минут.

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