Лонни Уокер получил повреждение голеностопа в результате столкновения с Патриком Беверли
Форвард «Лейкерс» Лонни Уокер получил повреждение левого голеностопного сустава в предсезонном матче с «Миннесотой».
Уокер травмировал сустав в результате столкновения с одноклубником Патриком Беверли, который случайно упал ему на ногу.
У Уокера растяжение связок, он досрочно покинул площадку в середине третьей четверти, набрав 12 очков и 3 подбора за 19 минут.
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