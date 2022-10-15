Расселл Уэстбрук получил травму подколенного сухожилия в последнем предсезонном матче

Разыгрывающий «Лейкерс» получил травму подколенного сухожилия в последнем предсезонном матче против «Сакраменто» (86:133).

«Лейкерс» решили использовать Уэстбрука со скамейки в пятничной игре. 33-летний плеймейкер травмировал ногу уже в первой четверти, при этом осталось непонятным, в каком эпизоде он получил повреждение.

Главный тренер «озерников» Дарвин Хэм сказал перед матчем о переводе Расса на скамейку, что это «не понижение в должности», а «перестановка».

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