Зоран Лукич: «Совершили минимум десять ошибок на ровном месте, которые не могу объяснить»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после поражения от УНИКСа (57:75) отметил 30 потерь у своей команды и травмы у Ивана Стребкова и Дмитрия Хвостова.
«Хочу поздравить соперника с заслуженной победой.
К сожалению, похоже, мы сегодня установили антирекорд Единой Лиги по потерям. Были у них и объективные причины — агрессивная защита некоторых игроков УНИКСа, но были минимум десять ошибок на ровном месте, которые я не могу объяснить. Именно они и стали ключевым фактором нашего поражения.
Жаль, что в этом матче мы потеряли Ивана Стребкова и Дмитрия Хвостова из-за травм. Поэтому в следующей очень важной игре против «Самары» будет очень интересно», – сказал Лукич.
У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!
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