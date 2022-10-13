Зоран Лукич: «Совершили минимум десять ошибок на ровном месте, которые не могу объяснить»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» после поражения от УНИКСа (57:75) отметил 30 потерь у своей команды и травмы у Ивана Стребкова и Дмитрия Хвостова.

«Хочу поздравить соперника с заслуженной победой.

К сожалению, похоже, мы сегодня установили антирекорд по потерям. Были у них и объективные причины — агрессивная защита некоторых игроков , но были минимум десять ошибок на ровном месте, которые я не могу объяснить. Именно они и стали ключевым фактором нашего поражения.

Жаль, что в этом матче мы потеряли Ивана Стребкова и Дмитрия Хвостова из-за травм. Поэтому в следующей очень важной игре против «Самары» будет очень интересно», – сказал Лукич.

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!

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