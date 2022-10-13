Единая лига ВТБ. «Парма» в гостях у «Астаны», «НН» – УНИКС, «Локо» сыграет с ЦСКА
В четверг, 13 октября, состоятся три матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.
Пермская «Парма» в гостях сыграет с казахстанской «Астаной», «Нижний Новгород» примет казанский УНИКС.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» дома встретится с московским ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 октября, 17.00, «Велотрек Сарыарка»
- Дата проведения
- 13 октября, 19.00, «КРК Нагорный»
- Дата проведения
- 13 октября, 20.00, «Баскет-холл»
Положение команд: МБА – 3-0, ЦСКА – 2-0, Нижний Новгород – 2-0, УНИКС – 2-0, Автодор – 1-1, Парма – 1-1, Зенит – 1-1, Локомотив-Кубань – 1-1, Самара – 1-2, Астана – 0-2, Минск – 0-3, Енисей – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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