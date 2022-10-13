Зоран Лукич: «В данный момент УНИКС выглядит лучше, чем мы»

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с УНИКСом.

«Вроде бы начало сезона складывается для нашей команды неплохо – две игры на выезде и две победы. Первую, против «Енисея», нашего прямого конкурента, мы взяли в двух овертаймах. Однако буквально несколько дней назад наш новый соперник УНИКС невероятно уверенно обыграл «Енисей» практически с двукратным преимуществом. Откровенно говоря, в данный момент УНИКС выглядит лучше, чем мы. Посмотрим, будет ли этого достаточно, чтобы забрать победу на нашей площадке.

Меня очень радует игра нашего бывшего игрока Георгия Жбанова. В последних матчах проявил себя как ключевое звено. Ломал соперников и очень серьезно помогал своему коллективу», – заявил Лукич.

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