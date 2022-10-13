Олег Киселев – о матче с «Пармой»: «Постараемся разочаровать тех, кто ставит на пермяков»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев высказался перед матчем лиги ВТБ с «Пармой».

«Возможно, многие в противостоянии «Астаны» и «Пармы» будут ставить на пермяков. Постараемся их разочаровать!» – сказал Киселев.

Казахстанский клуб стартовал в новом сезоне Лиги ВТБ с двух поражений.

Контракты и платежные ведомости НБА

Дензел Вашингтон – любимый актер всех баскетболистов. Вплетаем его фильмографию в мифологию НБА