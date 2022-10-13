Велимир Перасович: «Контролировали матч от начала и до конца»

Теги УНИКС Велимир Перасович БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился впечатлениями от победного гостевого матча с «Нижним Новгородом» (75:57).

«Для любой команды Единой лиги ВТБ «Пари НН» — одна из самых трудных площадок. Поэтому я всегда счастлив выигрывать здесь.

Ключевым моментом этого матча стала вторая четверть, когда мы вынудили соперника допускать потерю за потерей. Несмотря на разницу в счете, мы продолжали бороться и относиться к игре с максимальной серьезностью. Не было, пожалуй, ни одного момента, когда я сомневался в том, что мы сможем взять победу. Мы контролировали матч от начала и до конца», – сказал Перасович.

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!

Контракты и платежные ведомости НБА

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