Иман Шамперт: «Лейкерс» выйдут в плей-офф, если будут здоровы»

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда» Иман Шамперт считает, что выйдут в плей-офф, если им удастся избежать травм.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф, если будут здоровы. Мы не видели , и вместе на площадке здоровыми. Они часто меняли пятерки и поэтому плохо играли.

На самом деле мы еще не видели их в серьезной игре. Если они не будут травмированы и выйдут в плей-офф, они будут опасны. в плей-офф – это проблема для соперников. Есть определенный тип игроков, которые в плей-офф добиваются своего. Они знают, как обыграть кого-то четыре раза», – сказал Шамперт.

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