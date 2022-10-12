Иман Шамперт: «Лейкерс» выйдут в плей-офф, если будут здоровы»
Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда» Иман Шамперт считает, что «Лейкерс» выйдут в плей-офф, если им удастся избежать травм.
«Лейкерс» выйдут в плей-офф, если будут здоровы. Мы не видели Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и Расселла Уэстбрука вместе на площадке здоровыми. Они часто меняли пятерки и поэтому плохо играли.
На самом деле мы еще не видели их в серьезной игре. Если они не будут травмированы и выйдут в плей-офф, они будут опасны. Патрик Беверли в плей-офф – это проблема для соперников. Есть определенный тип игроков, которые в плей-офф добиваются своего. Они знают, как обыграть кого-то четыре раза», – сказал Шамперт.
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