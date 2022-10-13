Лиллард встречался с Леброном и Дэвисом перед тем, как продлить контракт с «Портлендом»

Разыгрывающий рассказал журналисту The Ringer Логану Мердоку, как через месяц после вылета «Блэйзерс» из плей-офф форвард пригласил его в свой дом в Лос-Анджелесе.

На встрече также присутствовал одноклубник Леброна Энтони Дэвис. Игроки «Лейкерс» сказали Лилларду, что ищут третью суперзвезду, которая поможет им выиграть еще один чемпионский титул.

По словам Лилларда, хотя разговор на самом деле не был вербовкой, он помог ему принять решение касательно дальнейшей карьеры.

«Я хочу выиграть чемпионат в «Блэйзерс». Я хочу выиграть со своей нынешней командой», – заявил Лиллард.

Минувшим летом Лиллард подписал продление контракта с «Портлендом» на два года и 122 миллиона долларов.

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