«Джордан ушел 3-м, в НБА ценится рост». Ричард Джефферсон объяснил, почему Вембаньяма обошел бы Леброна на драфте

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон объяснил свое недавнее заявление, что выбрали бы вторым на драфте с Виктором Вембаньямой.

«Почему Майкл Джордан ушел третьим? Перед ним выбрали двух «больших». Там были Сэм Боуи и . В НБА всегда будет цениться рост, это факт. Мы говорим о Майкле Джордане, который на первом курсе совершил победный бросок в финале NCAA

Давайте посмотрим дальше. Под каким номером ушел ? Он был выбран третьим после и Марвина Бэгли. Команды всегда выбирают габариты.

Леброн Джеймс был сильно раскручен отчасти потому, что жил здесь. Если бы Вембаньяма родился в штате Джорджия и учился в школе Oak Hill, мы бы с ума сходили по нему. Это все потому, что он из Франции. был выбран вторым после «большого», – сказал Джефферсон.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

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