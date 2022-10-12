«Джордан ушел 3-м, в НБА ценится рост». Ричард Джефферсон объяснил, почему Вембаньяма обошел бы Леброна на драфте
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон объяснил свое недавнее заявление, что Леброна Джеймса выбрали бы вторым на драфте с Виктором Вембаньямой.
«Почему Майкл Джордан ушел третьим? Перед ним выбрали двух «больших». Там были Сэм Боуи и Хаким Оладжувон. В НБА всегда будет цениться рост, это факт. Мы говорим о Майкле Джордане, который на первом курсе совершил победный бросок в финале NCAA
Давайте посмотрим дальше. Под каким номером ушел Лука Дончич? Он был выбран третьим после Деандре Эйтона и Марвина Бэгли. Команды всегда выбирают габариты.
Леброн Джеймс был сильно раскручен отчасти потому, что жил здесь. Если бы Вембаньяма родился в штате Джорджия и учился в школе Oak Hill, мы бы с ума сходили по нему. Это все потому, что он из Франции. Кевин Дюрэнт был выбран вторым после «большого», – сказал Джефферсон.
Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?
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