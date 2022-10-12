Дрэймонд Грин пришел на пресс-конференцию в часах Хабиба Нурмагомедова

Форвард «Голден Стэйт» на днях выступил на пресс-конференции, где впервые прокомментировал драку с и извинился перед одноклубником и командой.

Один из пользователей Reddit с ником ThatDude18 заметил, что Грин пришел на пресс-конференцию в часах, которые российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов выпустил совместно с брендом Jacob & Co.

Модель Epic X Chrono украшает изображение Хабиба в папахе, а также надпись 29-0. Модель была выпущена ограниченным тиражом и состоит всего из 100 экземпляров.

Во время тренировки команды на прошлой неделе Грин набросился на Пула и ударил одноклубника кулаком в челюсть. «Уорриорз» приняли решение оштрафовать форварда, но не отстранять от матчей.

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Фото: официальный сайт Jacob & Co.