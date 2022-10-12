Мэтт Барнс: «Уорриорз» не смогут выиграть чемпионат без Дрэймонда»

Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» (2017) считает, что от зависит успех команды в борьбе за титул.

«Он сердце этого клуба и города. Я знал это, даже когда наблюдал со стороны. Как я попал туда, во всем убедился. Эта команда не сможет выиграть чемпионат без Дрэймонда Грина. Это не бравада, просто факт.

Не обязательно бросать, как Стеф, или прыгать, как Леброн, чтобы уметь играть. Этот парень действительно умен. У него один из самых высоких показателей баскетбольного IQ среди всех, с кем я играл», – заявил Барнс.

Грин временно покинул «Уорриорз» после того, как ударил кулаком в челюсть на тренировке в прошлую среду. Ожидается, что он сыграет в последнем предсезонном матче с «Денвером» в эту пятницу.

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