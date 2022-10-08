НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» и «Атланта» сыграют в Абу-Даби

В субботу, 8 октября, в рамках предсезонных матчей НБА и сыграют на «Этихад-арене» в столице ОАЭ Абу-Даби.

В первой встрече между командами «Хоукс» победили со счетом 123:113.

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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