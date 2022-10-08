НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» и «Атланта» сыграют в Абу-Даби
В субботу, 8 октября, в рамках предсезонных матчей НБА «Милуоки» и «Атланта» сыграют на «Этихад-арене» в столице ОАЭ Абу-Даби.
В первой встрече между командами «Хоукс» победили со счетом 123:113.
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 8 октября, 19.00, «Etihad Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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