«Селтикс» отчислили Луку Шаманича и подписали Эй Джей Ривза

расстался с тяжелым форвардом (22 года, 208 см) и заключил контракт Exhibit 10 с защитником Эй Джей Ривзом (23 года, 198 см).

В конце сентября «Селтикс» подписали с Шаманичем негарантированное соглашение. Ожидается, что хорват присоединится к команде G-лиги «Мэн».

Ривз не был выбран на драфте после четырех лет в Университете Провиденс, за который в прошлом сезоне он набирал 9,9 очка, 2,8 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.

Контракты и платежные ведомости НБА

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри