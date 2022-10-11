Маркус Смарт: «Дрэймонд – хороший человек и игрок, но сейчас он совершил ошибку»

Разыгрывающий «Селтикс» высказался на тему драки между игроками «Уорриорз» и .

«Такое случается. Как с вашим братом или сестрой. Вы любите их, вы желаете им только всего наилучшего. Но пару раз за все время что-то происходит, и вы прикладываете руки. Так бывало у всех. Такое случается.

Я знаю Дрэймонда, он хороший человек и игрок, но сейчас он совершил ошибку. Так сейчас могут сказать все, исходя из того, что нам известно. Будучи лидером, вы не можете поступать вот так, особенно когда на вас равняются и ждут вас совета и вдохновения», – заявил Смарт.

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