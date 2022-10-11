Джинни Басс: «Лейкерс» должны заполучить 18-й титул раньше, чем «Селтикс»
Владелец «Лейкерс» Джинни Басс заявила, что ее клуб должен опередить «Бостон» по количеству титулов чемпиона НБА.
«Для меня важно закончить то, что начал мой отец. Мы должны иметь наибольшее количество чемпионских титулов в НБА. Сейчас у нас ничья с «Селтикс», и я должна заполучить 18-й титул раньше, чем они», – сказала Басс в новом документальном фильме о «Лейкерс».
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