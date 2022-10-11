Джинни Басс: «Лейкерс» должны заполучить 18-й титул раньше, чем «Селтикс»

Владелец «Лейкерс» Джинни Басс заявила, что ее клуб должен опередить по количеству титулов чемпиона .

«Для меня важно закончить то, что начал мой отец. Мы должны иметь наибольшее количество чемпионских титулов в НБА. Сейчас у нас ничья с «Селтикс», и я должна заполучить 18-й титул раньше, чем они», – сказала Басс в новом документальном фильме о «Лейкерс».

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